Le samedi 2 octobre 2021

de 19h à 0h

gratuit

FLAMME – Installation MARCELA GOMEZ : ses premiers travaux sont des dessins en grand format. Fascinée par l’astrophysique et les trous noirs, une tentative de donner corps à l’invisible. la nature est partie prenante de ses installations : eau, végétaux, insectes, sable, glace, feu. Ses derniers travaux sont des installations lumineuses immersives, un travail sur la sur la sensorialité de l’espace, son déploiement, sa réalité. FLAMME, installation lumineuse conçue pour la Nuit Blanche 2021. Dans la pénombre une flamme «flotte» dans l’espace. Elle brille comme le feu ; spectaculaire et poétique elle est lumière de l’esprit et chaleur qui anime l’âme… C’est pour quoi ces deux mots âme et flamme se fondent dans le titre de l’œuvre. Lien du site de l’artiste :

https://www.calameo.com/books/0041138634f72b152b99a

Contact :Eglise Sainte-Claire http://sainteclaireparis.catholique.fr/

Marcela Gomez

