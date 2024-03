Marcela, Duo Mohamed Abozekry et Ersoj Kazimov au Studio de l’Ermitage Studio de l’Ermitage Paris, vendredi 12 avril 2024.

Le vendredi 12 avril 2024

de 21h00 à 23h30

.Tout public. payant

De 18 à 22 euros.

Retrouvez Marcela, Duo Mohamed Abozekry et Ersoj Kazimov en concert !

MARCELA

Femme artiste, mère, et cheffe de meute.

Slovaque d’origine, en colère contre son pays, en lutte contre les traditions, lassée, elle la quitte.

Tsigane noire , enfermée, elle décide de croire qu’ailleurs ce sera la liberté.

Marcela continue de composer de ce chez elle qu’est devenue la France. Ce qu’elle appelle le live, chanter : c’est l’expression d’une colère par moments

Son dernier album O’roma se plonge dans l’identité musicale profonde du groupe, en mettant en valeur l’univers personnel de Marcela, ses richesses sonores et son histoire, entre joie et peine, colère et traditions. Mêlant compositions originales des musiciens et textes écrits en langue Rom et en français, cet album sera une invitation à poursuivre le voyage ensemble, celui de la découverte de soi, des autres et du monde selon le prisme du vécu, transcendé par une orchestration audacieuse et festive.

DUO MOHAMED ABOZEKRY ET ERSOJ KAZIMOV

Ce duo est l’histoire de cette belle rencontre de Mohamed Abozekry, Oudiste et compositeur Franco-Egyptien, avec Ersoj Kazimov, percussionniste macédonien, hors pairs.

Après plusieurs années où les deux artistes n’arrêtaient pas de se croiser sur les plateaux de différents grands festivals de Jazz et musiques du monde en France, c’est en 2022 qu’ils collaborent sur scène avec cette formation, autour du répertoire chant de Mohamed ABOZEKRY en Oud Solo.

Mohamed a commencé à développer son projet Solo chant, depuis plusieurs années.

Chaque proposition est une invitation au voyage, dans des paysages divers où l’on se demande parfois si c’est vraiment uniquement de la musique orientale, ou plutôt folk, où même du Jazz Oriental Improvisé !

Tous deux, véritables improvisateurs avec un grande maîtrise de leurs instruments respectifs, Mohamed Abozekry fait parler sa musique avec sa voix et son oud à travers plusieurs styles musicaux en interaction avec l’assise rythmique élégante et percussif d’Ersoj Kazimov.

Ce projet présente une couleur très unique entre jeu d’instruments traditionnels et interactivité d’improvisation très moderne, qui nous parait simple et accessible au début, pourtant très complexe.

Ersoj est un virtuose tant dans la technicité que dans la créativité et douceur qui englobe le Oud de Mohamed et rend sa voix encore plus prenante.

D’Eric Satie à Marcus Miller, De Riad Al Sunbati à Ahmed Al-Tuni, voilà comment les artistes présentent leur Duo sur scène.

Mohamed ABOZEKRY : Oud et Chant

Ersoj KAZIMOV : Percussions

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020

Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)

Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



https://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/marcela-2 https://www.facebook.com/MARCELAMUSIKA https://www.billetweb.fr/marcela-les-freres-abozekry

Marcela & Duo Mohamed Abozekry & Ersoj Kazimov