Mairie des Lilas – salle des mariages, le samedi 5 mars à 19:00

Marcela et la compagnie de danse Aven Khelas vous y présentent leur spectacle Michto Drom ! Sept artistes sur scène, une voix, quatre musiciens, deux danseuses, pour un voyage de la Russie à l’Espagne, en passant par les Balkans bien sûr ! Marcela et son orchestre font tourner la terre et les têtes. Une voix, des musiciens et des danseur·ses pour un spectacle de vie et d’émotions. Avec : Marcela Cisarova : chant – Ana Talabard : danse – Alissa Doubrovitskaia : danse – Benoît Vincent : guitare/chant – Loran Bozic : violon – Yoann Godefroy : contrebasse – Charles Lamouroux : guitare/derbouka Entrée libre sur réservation au 01 48 46 87 79 Mairie des Lilas – salle des mariages, 96 rue de Paris – * Un spectacle annoncé dans l’Agenda des membres du Collectif MDM IdF –

