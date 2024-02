Marcel Roncayolo , une trajectoire Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement, mardi 26 mars 2024.

Rendez-vous mardi 26 mars pour les tables rondes « Marcel Roncayolo , une trajectoire ».

La parution récente du livre Marcel Roncayolo sur les pas d’un géographe singulier sous la direction de Laurent Coudroy de Lille, Jacques Brun, Guy Burgel, Gilles Montigny, Marie-Vic Ozouf-Marignier (éditions parenthèses, 2023), est l’occasion de revenir sur le parcours de Marcel Roncayolo (1926-2018), géographe et penseur originaire de Marseille, dont les travaux ont marqué un demi siècle de recherche sur Marseille et sur la ville en général.



Événement co-organisé par le musée d’Histoire de Marseille, les musées de Marseille, l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, en partenariat avec Image de Ville, l’école d’Urbanisme de Paris, l’Institut Méditerranéen de la Ville et des Territoires, la Maison de l’Architecture et de la Ville PACA, les Éditions Parenthèses.



Tables-rondes



• De 14h à 17h Marcel Roncayolo, Études et grammaires urbaines

Salle Le Miroir, Centre de la Vieille Charité

Avec la participation de Eleonora Canepari, directrice d’études à l’EHESS (Marseille), laboratoire CeRCLEs, Jean Boutier , directeur d’études a l’EHESS (Marseille), laboratoire CeRCLEs, Marie-Vic Ozouf, directrice d’études a l’EHESS-Laboratoire Géographie cités, René Borruey, professeur, ENSA-Marseille, directeur du laboratoire INAMA, Gilles Montigny, associé au laboratoire Géographie cités, Anton Paumelle, ATER à l’Université de Nanterre, doctorant à l’EHESS



• De 18h à 20h « Le laboratoire marseillais » de Marcel Roncayolo

Auditorium du musée d’Histoire de Marseille

Avec les interventions d’Isabelle Chesneau, maître de conférences en sciences humaines et sociales, école d’architecture Paris-Malaquais-laboratoire AUS, Julien Dario, docteur en géographie, université Aix-Marseille, Guy Burgel, professeur émérite de géographie urbaine, université Paris 10-Nanterre, Jacques Brun, professeur honoraire de géographie, université Paris 1-École Normale Supérieure, Sophie Bertran de Balanda, architecte



Modération assurée par Laurent Coudroy de Lille, maître de conférences, École d’urbanisme de Paris, membre du laboratoire Lab’urba et président de la Société française d’histoire urbaine



Autour de captation audiovisuelles de Marcel Roncayolo, nous échangerons sur le « laboratoire » d’observations et de connaissances que constitue Marseille pour le chercheur.



En accès libre, sans réservation, dans la limite des places disponibles .

Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

