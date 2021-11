Marcel Proust Médiathèque centre-ville, 18 janvier 2022, Issy-les-Moulineaux.

Marcel Proust

Médiathèque centre-ville, le mardi 18 janvier 2022 à 19:30

Marcel Proust (1871-1922), écrivain français auteur de la suite romanesque A la recherche du temps perdu en sept volumes publiés entre 1913 et 1927, dont A l’ombre des jeunes filles en fleurs, qui obtient le Prix Goncourt en 1919. Réflexion sur le temps qui passe et sur la mémoire (la devenue fameuse « madeleine de Proust »), ses romans sont une peinture de la société de son époque, abordant aussi les thèmes de la littérature, l’homosexualité, des classes sociales, du voyage, de l’art. Au-delà de 10 min après le début de l’animation plus aucune entrée ne sera autorisée. Merci de votre compréhension. Depuis le 21 juillet, l’accès aux médiathèques est conditionné à la présentation d’un passe sanitaire complet pour les plus de 17 ans. A compter du 30 septembre, cette mesure s’applique également aux enfants de 12 ans et plus.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Soirée littéraire

Médiathèque centre-ville 33, rue du gouverneur général Eboué, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-18T19:30:00 2022-01-18T21:00:00