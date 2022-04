Marcel Proust. Du côté de la mère Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, 14 mai 2022 10:00, Paris.

L’exposition appuiera son propos sur des chefs-d’œuvre pour explorer la judéité, facette moins connue de la biographie de l’immense écrivain.

L’exposition « Marcel Proust, du côté de la mère » est la première manifestation en France présentant l’écrivain à travers le prisme de sa judéité.

Organisée à l’occasion du centenaire de sa mort, cette exploration met en avant un axe important de la construction de sa personnalité et de son œuvre, de ses liens familiaux,de ses sociabilités, de ses engagements.

Vous retrouverez parmi les 150 œuvres exposées, un des peintres préférés de Proust, Claude Monet, aux côtés d’Edouard Vuillard, Gustave Caillebotte, Antoine Coypel et Gentile Bellini ou Robert Mapplethorpe.

Le Musée d’art et d’histoire du Judaïsme est installé dans l’un des plus beaux monuments

historiques du Marais, l’hôtel de Saint-Aignan, édifié au XVIIe siècle. Le musée retrace l’évolution du monde juif à travers son patrimoine artistique et culturel, et accorde une place privilégiée à l’histoire des juifs en France depuis le Moyen Âge, tout en évoquant les communautés d’Europe et d’Afrique du Nord. Sa collection, parmi les plus belles au monde, présente des objets de culte, des manuscrits, des textiles ainsi que des documents uniques sur l’affaire Dreyfus. Une place importante est faite à la présence juive dans les arts avec des peintres de l’École de Paris (Chagall, Kikoïne, Soutine…) et des artistes contemporains (Christian Boltanski, Sophie Calle…).

Ateliers pour les enfants, les familles et les adultes, visites guidées, conférences, spectacles et cinéma sont proposés tout au long de l’année.

M11 Rambuteau

The Museum of Art and History of Judaism is housed in one of the most beautiful historical monuments of the Marais, the Hotel de Saint-Aignan, built in the 17th century. The museum traces the evolution of the Jewish world through its artistic and cultural heritage, and gives a privileged place to the history of Jews in France since the Middle Ages, while evoking the communities of Europe and North Africa. Its collection, among the most beautiful in the world, presents objects of worship, manuscripts, textiles as well as unique documents on the Dreyfus case. An important place is given to the Jewish presence in the arts with painters from the École de Paris (Chagall, Kikoïne, Soutine…) and contemporary artists (Christian Boltanski, Sophie Calle…). Workshops for children, families and adults, guided tours, conferences, shows and cinema are offered throughout the year. hearing impairment

La exposición «Marcel Proust, del lado de la madre» es la primera manifestación en Francia que presenta al escritor a través del prisma de su judeidad.

Organizada con ocasión del centenario de su muerte, esta exploración pone de relieve un eje importante de la construcción de su personalidad y de su obra, de sus lazos familiares, de sus sociabilidades, de sus compromisos.

Entre las 150 obras expuestas, uno de los pintores favoritos de Proust, Claude Monet, junto a Edouard Vuillard, Gustave Caillebotte, Antoine Coypel y Gentile Bellini o Robert Mapplethorpe.

▷ Tarifa completa: 10 € Tarifas reducidas: 7 € (18-25 años no residentes europeos, familias numerosas); 5 € (residentes europeos de 18 a 25 años) Gratis para los Amigos del Mahj, menores de 18 años. Ver todos los gratuitos en Mahj.org Sábado 14 mayo, 10:00

71 rue du Temple 75003 Paris 75004 Paris Île-de-France