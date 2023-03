Marcel Powel Só Baden SUNSIDE, 21 avril 2023, PARIS.

Marcel Powel Só Baden SUNSIDE. Un spectacle à la date du 2023-04-21 à 21:30 (2023-04-21 au ). Tarif : 33.0 à 33.0 euros.

Marcel Powell manie la six-cordes avec virtuosité. Dans l’album “Só Baden”, il arrange les compositions de son son père, Baden Powell (1937-2000), rend hommage à son 85ème anniversaire et montre combien l’héritage musical du guitariste brésilien reste vivant et actuel. Le répertoire plonge l’auditeur dans les improvisations jazzistes et l’univers brésilien grâce à la « griffe » du guitariste, reconnaissable entre toutes au premier accord.

SUNSIDE PARIS 60, RUE DES LOMBARDS Paris

