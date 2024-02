Marcel Pagnol sa vie, son œuvre Cercle de l’Avenir Cadolive, vendredi 16 février 2024.

Georges Mérentier conte Marcel Pagnol dont nous célébrons le 18 avril prochain le cinquantenaire de la mort lors d’une conférence illustrée d’un diaporama.

A partir d’un diaporama qu’il a élaboré, la conférence de Georges Mérentier, invite à traverser la vie et l’oeuvre de Marcel Pagnol, à la rencontre de son parcours privé et artistique.



L’approche chronologique, accompagnée d’anecdotes et de citations, raconte les lieux, les thèmes et les personnes qui ont marqués et inspirés successivement le Pagnol dramaturge, le Pagnol cinéaste et le Pagnol romancier.



Une conférence qui rend hommage à l’empreinte universelle laissée dans les mémoires, par le célèbre académicien. .

Cercle de l’Avenir 15 avenue du Village

Cadolive 13950 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 18:30:00

fin : 2024-02-16



