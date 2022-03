Marcel Pagnol au travail : les scènes inédites de “La Trilogie marseillaise” INHA,Galerie Colbert,auditorium Jacqueline Lichtenstein, 5 avril 2022, Paris.

Certains hommes sont tellement célèbres qu’on ne les voit plus. […] Marcel Pagnol [est] le plus illustre méconnu de la littérature française, […] Pagnol c’est notre Dickens. _Jean Dutourd, « Marcel Pagnol est mort », France-Soir, 19 avril 1974_ Ces mots de l’académicien Jean Dutourd à la mort de Marcel Pagnol, en 1974, sont plus que jamais d’actualité aujourd’hui où peu d’études universitaires sont consacrées à l’auteur et au cinéaste, pourtant en bonne place dans la mémoire collective ainsi que dans les manuels scolaires. La dation d’un abondant fonds Marcel Pagnol au département des Arts du spectacle en 2019 donne un nouveau regard sur son œuvre, notamment son opus le plus célèbre, _La Trilogie marseillaise_ (Marius, Fanny, César). Les manuscrits sont de précieux témoins des méthodes de travail de Pagnol et de la circulation des œuvres entre différents médias et supports. Cette fluidité médiatique s’éclaire encore de scènes inédites présentes dans le fonds. **Intervenantes** Marion Brun (université polytechnique des Hauts-de-France), Mathilde Hallot- Charmasson (BnF) ____ **À propos des Trésors de Richelieu** La Bibliothèque nationale de France, l’Institut national d’histoire de l’art et l’École nationale des chartes organisent la 11e édition du cycle « Trésors de Richelieu », où conservateurs, chargés de collections, historiens de l’art, du spectacle, de la musique, de la littérature et spécialistes des textes partagent leurs savoirs avec un plus large public. À chaque conférence, des œuvres d’art, des manuscrits, des costumes ou des partitions musicales sortent exceptionnellement des magasins de la BnF, de l’INHA et de l’ENC pour être présentés en direct à l’aide d’une caméra, qui en reproduit les plus infimes détails sur le grand écran de l’auditorium de la galerie Colbert. **En partenariat avec la Bibliothèque nationale de France et l’École nationale des chartes** **Comité scientifique** Muriel Couton (BnF), Charlotte de Foras (ENC), Sophie Lesiewicz (INHA), Frédéric Ramires (BnF), Gennaro Toscano (BnF)

Trésors de Richelieu

