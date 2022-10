Marcel Nu – Conte Musical

2022-11-29 – 2022-11-29 L’INCROYABLE HISTOIRE DE MARCEL NUSS, SUPER-HÉROS DE SA VIE ET DES DROITS CIVIQUES Vous voulez assister à une splendide ode à la vie ? Vous voulez savoir comment un pluri-handicapé entièrement paralysé à l’exception des yeux, de la bouche, de deux doigts et du sexe va devenir écrivain, militant, va se marier avec Jill, belle femme de 30 ans sa cadette… et vivre une vie dont beaucoup de « valides » rêveraient ? Ce soir-là, ils sont invités à la radio pour parler du dernier ouvrage de Marcel, Je veux faire l’amour. Ils ne sont pas là pour eux mais pour nous… Pour commettre un attentat à la pudibonderie, renverser nos images stéréotypées de la sexualité, militer pour l’accompagnement sexuel des personnes en situation de handicap. Conception et jeu : Frédéric Naud et Jeanne Videau En partenariat avec l’ADAO. Dans le cadre de Grande Marée, festival de contes et de récits. FRÉDÉRIC NAUD & CIE

A 20H – CONTE MUSICAL – DURÉE : 1H10

Spectacle réservé à un public adulte.

