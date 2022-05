Marcel Marcel Fouesnant Fouesnant Catégories d’évènement: Finistère

Fouesnant

Marcel Marcel

L'Archipel 1 Rue des Îles
Fouesnant

2022-06-03

Fouesnant Finistère Lecture musicale du scénario du futur film de Pascale Breton sur le séjour de Marcel Proust à Beg-Meil. Cette lecture sera accompagnée au piano par Tony Hymas contact.archipel@ville-fouesnant.fr +33 2 98 51 20 24 Lecture musicale du scénario du futur film de Pascale Breton sur le séjour de Marcel Proust à Beg-Meil. Cette lecture sera accompagnée au piano par Tony Hymas L’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant

