Marcel le teckel : atelier et rencontre avec 2sans3 Éditions Bibliothèque Saint-Eloi, 26 novembre 2022, Paris.

. gratuit Atelier pour enfants à partir de 7 ans sur inscription (dès le 26 octobre). Rencontre et dédicace en entrée libre.

Venez découvrir une nouvelle maison d’éditions parisienne écoresponsable basée dans le 11e, 2sans3 Éditions, autour de son tout nouvel album Marcel le teckel !

Les maîtres de Marcel sont partis en week-end. Lui qui croyait avoir la belle vie réalise qu’il est enfermé chez lui… Mais qui va bien pouvoir l’aider ?

Marcel le teckel a été écrit par Anne-Sophie Plat, illustré par Atelier Cabéru et imprimé par Francesca Napoli. Il a été imaginé, conçu et fabriqué à Paris.

2sans3 Éditions imprime ses livres en risographie : c’est une technique d’estampe artisanale et écologique venue tout droit du Japon. Riso signifie idéal. On imprime une couleur à la fois. Plusieurs passages d’encre se superposent donc sur une même feuille. Ces encres sont végétales et produites à base d’huile de soja. Micro-édition : les séries sont numérotées. Chaque livre est unique car l’encrage et les calages peuvent varier d’une exemplaire à l’autre.

Un atelier pour les enfants à partir de 7 ans sera suivi d’une rencontre et d’une dédicace : à partir des tests d’impression en risographie non utilisés, découpages, collages, assemblages et coloriages agrémentés d’un brin d’imagination donneront naissance à des figurines ou de jolies guirlandes. L’autrice, l’illustrateur et l’éditrice vous présenteront ensuite 2sans3 Éditions et vous expliqueront la magie de la risographie, technique d’impression artisanale et écologique !

Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris

Contact : 01 53 44 70 30 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/

