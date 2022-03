MARCEL DORCEL ET SON ORCHESTRE Toulouse, 5 avril 2022, Toulouse.

MARCEL DORCEL ET SON ORCHESTRE LE BIJOU 123 Avenue de Muret Toulouse

2022-04-05 – 2022-04-06 LE BIJOU 123 Avenue de Muret

Toulouse Haute-Garonne

13 EUR Marcel Dorcel est à la chanson ce que le confit de canard est à la gastronomie : ça paraît un peu gras, mais ça ne l’est pas tant que ça…

Dézinguant ce que la variété française a fait de pire, les “Marcels” tirent sur tout ce qui bouge. Amateurs de finesse et de blagues intelligentes, passez votre chemin. Ici on assume la grossièreté et la provocation. Et on rit !

Dans le cadre du festival Satire à Vue.

