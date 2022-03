Marcel Dorcel et son orchestre Bijou Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Marcel Dorcel et son orchestre Bijou, 5 avril 2022, Toulouse. Marcel Dorcel et son orchestre

du mardi 5 avril au mercredi 6 avril à Bijou

### Chanson **Dans le cadre du festival Satire à Vue** Marcel Dorcel est à la chanson ce que le confit de canard est à la gastronomie : cela paraît un peu gras, mais ne l’est pas tant que ça… Dézinguant ce que la variété française a fait de pire, les “Marcels” tirent sur tout ce qui bouge. ### Plus d’infos [Site web du Bijou](https://www.le-bijou.net/) ![]() ### Infos pratiques Le 5 et le 6 avril à 21h30

13€ / 9€ / Carnet Pleins Feux

Culture Bijou 123 Avenue de Muret, 31300 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-05T21:30:00 2022-04-05T23:59:00;2022-04-06T21:30:00 2022-04-06T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Bijou Adresse 123 Avenue de Muret, 31300 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Bijou Toulouse Departement Haute-Garonne

Bijou Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Marcel Dorcel et son orchestre Bijou 2022-04-05 was last modified: by Marcel Dorcel et son orchestre Bijou Bijou 5 avril 2022 Bijou Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne