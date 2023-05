Marcel Breuer Institut Liszt Paris, centre culturel hongrois Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le samedi 03 juin 2023

de 19h00 à 23h00

Tout public. gratuit

« Breuer.121 », exposition à l’Institut Liszt Paris, centre culturel hongrois. Marcel Breuer, né en 1902 à Pécs, diplômé à l’école du Bauhaus dans les années 1920, acquiert une réputation internationale grâce à ses meubles tubulaires. À partir des années 1950, il reçoit beaucoup de commandes aux Etats-Unis et en Europe, et devient l’un des architectes vedettes de son temps. Exposition et conférence à l’occasion du 120e anniversaire de Marcel Breuer. L’exposition présente l’ensemble de l’œuvre de Breuer. Une conférence sur son influence sur le brutalisme hongrois complètera l’exposition. En parallèle, l’Institut Liszt lance un concours de création d’affiches destiné aux étudiants d’universités d’art en France sur le thème de l’influence de Breuer sur le design contemporain Avec le commissariat de Valéria Fekete, directrice artistique des galeries de Pécs, Hongrie. Institut Liszt Paris, centre culturel hongrois 92 Rue Bonaparte 75006 Paris Contact : https://culture.hu/fr/paris https://www.facebook.com/institutliszt/ https://www.facebook.com/institutliszt/

