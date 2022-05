Marcel + Black Squid, 27 mai 2022, .

Marcel + Black Squid

2022-05-27 21:00:00 – 2022-05-27

Black Squid, c’est un groupe de Hard-Heavy, avec des anciens membres de Verbal Razors, Kyma et Kitsch n’ Destroyed. L’énergie du Punk, les riffs et la rage du Heavy Metal, mais aussi le fun du Hard-rock sont ici les ingrédients de base de ce projet. Parfait pour se dégourdir la nuque et profiter d’un style dépoussiéré à coups de pare-chocs.

Marcel, c’est un fantôme carnavalesque qui aime faire beaucoup de boucan en se frottant à la joue des humains avec tendresse. Comme un chat boiteux à la queue duquel on aurait attaché des cymbales. Insupportable mais bizarrement sympathique. Leur musique doit autant à Jonathan Richman qu’aux frappes tendues de Steven Gerrard ; aux guitares tordues de Sonic Youth qu’à la peinture expressionniste allemande ; aux dessins-animés idiots de leur adolescence

Black Squid, c’est un groupe de Hard-Heavy, avec des anciens membres de Verbal Razors, Kyma… avec ’énergie du Punk, les riffs et la rage du Heavy Metal !

Marcel, c’est un fantôme carnavalesque qui aime faire beaucoup de boucan en se frottant à la joue des humains avec tendresse !

Black Squid, c’est un groupe de Hard-Heavy, avec des anciens membres de Verbal Razors, Kyma et Kitsch n’ Destroyed. L’énergie du Punk, les riffs et la rage du Heavy Metal, mais aussi le fun du Hard-rock sont ici les ingrédients de base de ce projet. Parfait pour se dégourdir la nuque et profiter d’un style dépoussiéré à coups de pare-chocs.

Marcel, c’est un fantôme carnavalesque qui aime faire beaucoup de boucan en se frottant à la joue des humains avec tendresse. Comme un chat boiteux à la queue duquel on aurait attaché des cymbales. Insupportable mais bizarrement sympathique. Leur musique doit autant à Jonathan Richman qu’aux frappes tendues de Steven Gerrard ; aux guitares tordues de Sonic Youth qu’à la peinture expressionniste allemande ; aux dessins-animés idiots de leur adolescence

Bateau ivre

dernière mise à jour : 2022-05-10 par