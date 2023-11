Ateliers Marche Afghane avec « Détours en Montagne » Marc VINCENT – 58, Rue du Jeu de Paume La Roche-des-Arnauds, 15 septembre 2023, La Roche-des-Arnauds.

La Roche-des-Arnauds,Hautes-Alpes

Pour vous énergiser, retrouver votre souffle et votre bien être, Marc Vincent vous propose des ateliers Marche Afghane sur demande à partir de 3 personnes ou individuel.



Sur inscription.

Séance 2h00.

Niveau : 1 chaussure..

2023-09-15 fin : 2023-06-30 . .

Marc VINCENT – 58, Rue du Jeu de Paume

La Roche-des-Arnauds 05400 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur



To energize you, to find your breath and your well-being, Marc Vincent offers you Afghani Walking workshops on request from 3 people or individual.



Upon registration.

Session 2h00.

Level : 1 shoe.

Para energizarte, encontrar tu respiración y tu bienestar, Marc Vincent te propone talleres de marcha afgana a petición para 3 o más personas o individualmente.



Previa inscripción.

Sesión 2h00.

Nivel: 1 zapato.

Um sich zu energetisieren, Ihren Atem wiederzufinden und Ihr Wohlbefinden zu steigern, bietet Ihnen Marc Vincent auf Anfrage ab 3 Personen oder individuell Workshops zum Afghanischen Marsch an.



Nach vorheriger Anmeldung.

Sitzung 2:00 Uhr.

Niveau: 1 Schuh.

Mise à jour le 2023-10-26 par Office de Tourisme des Sources du Buëch