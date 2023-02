MARC VERNE FRIENDSTET JOEL LAFORET QUARTET LA BAIE DES SINGES, 25 février 2023, COURNON D AUVERGNE.

MARC VERNE FRIENDSTET JOEL LAFORET QUARTET LA BAIE DES SINGES. Un spectacle à la date du 2023-02-25 à 20:33 (2023-02-25 au ). Tarif : 16.8 à 16.8 euros.

licenses PLATESV-R-2021-004056 / 004765 / 004768 Gratuit pour les moins de 12 an(s) Ce sextet est dirigé par le très charismatique batteur Marc Verne (note de la Baie : il a écrit ça lui-même), grand spécialiste des mesures simples et très simples mais pas que. Il propose un jazz direct, empreint de swing et d’influences variées glanées tout au long d’une carrière où il était souvent au service de la musique des autres. Pour la première fois à la direction, il a voulu s’entourer de musiciens qui comptent pour lui et mettre aussi en valeur leur talents de compositeurs et d’arrangeurs. Comme il le dit d’ailleurs avec son sens inné de la formule :« J’aime bien faire de la musique avec des gens que j’aime bien, et en plus c’est vrai. »Yannick Chambre (piano), Davy Sladek (saxophones), Joël Laforêt (trompette), Dominique Mollet (contrebasse), Marc Verne (batterie), Pierre Guicquero (trombone)Joël Laforêt Quartet est une aventure musicale née de la rencontre avec Paolo Fresu et son Quintet « Sardaigne », se mêlant des compositions emblématiques du jazz italien et de celles de Joël, nourries de lyrisme mélodique et de sensibilité. La mélodie prédomine dans ce projet où la musique est riche des expériences de chacun, une belle promenade dans un univers où l’essence du jazz est bien là.Joël Laforêt (trompette, bugle), Emmanuel Garrouste (piano), Marc Verne (batterie), Dominique Mollet (contrebasse)

Votre billet est ici

LA BAIE DES SINGES COURNON D AUVERGNE 6, avenue de la République Puy-de-Dme

licenses PLATESV-R-2021-004056 / 004765 / 004768 Gratuit pour les moins de 12 an(s)

Ce sextet est dirigé par le très charismatique batteur Marc Verne (note de la Baie : il a écrit ça lui-même), grand spécialiste des mesures simples et très simples mais pas que. Il propose un jazz direct, empreint de swing et d’influences variées glanées tout au long d’une carrière où il était souvent au service de la musique des autres. Pour la première fois à la direction, il a voulu s’entourer de musiciens qui comptent pour lui et mettre aussi en valeur leur talents de compositeurs et d’arrangeurs. Comme il le dit d’ailleurs avec son sens inné de la formule :

« J’aime bien faire de la musique avec des gens que j’aime bien, et en plus c’est vrai. »

Yannick Chambre (piano), Davy Sladek (saxophones), Joël Laforêt (trompette), Dominique Mollet (contrebasse), Marc Verne (batterie), Pierre Guicquero (trombone)

Joël Laforêt Quartet est une aventure musicale née de la rencontre avec Paolo Fresu et son Quintet « Sardaigne », se mêlant des compositions emblématiques du jazz italien et de celles de Joël, nourries de lyrisme mélodique et de sensibilité. La mélodie prédomine dans ce projet où la musique est riche des expériences de chacun, une belle promenade dans un univers où l’essence du jazz est bien là.

Joël Laforêt (trompette, bugle), Emmanuel Garrouste (piano), Marc Verne (batterie), Dominique Mollet (contrebasse)

.16.8 EUR16.8.

Votre billet est ici