Marc Vella stage Salle des associations Franois, samedi 6 avril 2024.

L’association DEV’ART organise à Besançon, la venue exceptionnelle de L’Artiste de Marc Vella » Le Pianiste virtuose

Marc Vella commence à apprivoiser le piano à l’âge de quatre ans et ne le quittera plus. Il étudie le piano à l’ENM de Paris et l’enseigne pendant plusieurs années. Ayant acquis son piano à queue à l’âge de 24 ans, il décide de s’échapper des salles de concert pour aller offrir sa musique à ceux qui n’y ont pas accès. Il joue là où l’on n’a pas l’habitude de voir un homme en smoking et encore moins un piano à queue.

Les variacordes sont le fruit d’une étude commune faite par le compositeur et le sculpteur Jean-Jacques Lamenthe. Conçus spécialement pour le piano, ergonomiques, légers, peu encombrants, ils donnent au piano une dimension orchestrale totalement nouvelle. Grâce à ceux-ci, sa musique est unique et lui permet d’entrer en résonance avec les musiciens de toute la planète.

Marc VELLA, explorateur excentrique, s’essaie à décrocher la lune en la bombardant de notes ! Muni de variacordes, de mailloches, et de baguettes, il caresse le piano, flirte avec les cordes. Celui-ci devient orchestre sous ses étreintes nouvelles. L’instrument ahuri rend des sons inespérés, se fait harpe ou clavecin, expire en violoncelle, renait en sytar. (CCAS-infos)

Le Compositeur

Prix de composition à l’Ecole Normale de Musique de Paris en 1985

Premier prix de composition à Rome au TIM 1999.

La musique du compositeur est profonde et puissante, la place du silence y est essentielle. Ses oeuvres sont éditées et jouées dans les concours internationaux de piano. De nombreux festivals de musiques sacrées l’ont accueilli. Il a notamment été invité par Jubilatio lors de la venue du Pape Jean-Paul II à Paris en 1997.

L’Improvisateur

L’improvisation est au cœur de la musique de Marc Vella. Il créé en 2011 le Festival de La Touche en Charente, consacré à l’improvisation au piano.

Le Festival se déroule au Domaine d’Essart chaque année la troisième semaine de juillet.

Marc Vella, c’est « Le fondement de la musique est de nous amener à être en amour avec soi, les autres et le monde.

Qui, dans sa vie, n’a pas commis ou subi des fausses notes au point d’éprouver colère et culpabilité? Qui n’a pas été maladroit, insuffisant, défaillant ? Qui n’a pas, parfois, manqué de discernement, n’a pas été offensé et n’a pas bléssé ?

Et si toutes ces fausses notes étaient une chance, nous invitant à une aventure qui donne sens à l’existence ?

Lors de cette rencontre avec Marc Vella et son piano, vous recevrez des clés précieuses pour harmoniser les fausses notes de votre vie.

– STAGE « Rendre belles les fausses notes de la vie »:

Stage organisé par Marc Vella pour découvrir des outils simples sans prérequis musical pour donner sens et harmoniser les fausses notes de la vie (mal-être, blessures de la vie, difficultés relationnelles, etc.)

Parce qu’elle est un langage universel, la musique apporte des réponses aux dissonances de l’existence. Cet enseignement sur les fausses notes transposé à la musique de la vie offre une joie profonde. Il s’agit là d’écologie relationnelle fondamentale, véritable levier pour amener la personne vers plus de paix et de sérénité. 250 250 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 09:30:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Salle des associations 2 rue de l’église

Franois 25770 Doubs Bourgogne-Franche-Comté catherine.borrini@gmail.com

