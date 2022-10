Marc Tourneboeuf – Le Récit Poétique… Théâtre du Marais Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Marc Tourneboeuf – Le Récit Poétique… Théâtre du Marais, 1 octobre 2022, Paris. Du samedi 01 octobre 2022 au samedi 31 décembre 2022 :

samedi

de 21h00 à 22h00

. payant Plein: 20 euros Réduit: 15 euros

Marc Tourneboeuf – Le Récit Poétique mais pas Chiant d'un Amoureux en Voyage

Un seul en scène rempli d'humour et de poésie !

Après une année riche en émotions, en espoirs, puis finalement en désillusions, Marc décide d'aller passer ses vacances au Portugal… Malgré le but de cette excursion : retrouver énergie et confiance, il va vite comprendre que ce n'est pas dans ce décor de rêve qu'il trouvera ce qu'il est venu chercher…

Théâtre du Marais
37 rue Volta
75003 Paris

Les samedis à 21h00.
Plein: 20 euros
Réduit: 15 euros

Réservations: https://www.billetreduc.com/227291/evt.htm

