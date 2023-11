Marc Sanson raconte les coulisses du Palais-Royal à la Librairie Delamain Librairie Delamain Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Marc Sanson raconte les coulisses du Palais-Royal à la Librairie Delamain Librairie Delamain Paris, 16 novembre 2023, Paris. Le jeudi 16 novembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Nous avons le plaisir d’accueillir Marc Sanson à l’occasion de la parution de son nouveau livre « Le Palais-Royal, hier et aujourd’hui » aux Éditions du Patrimoine.

Au programme : discussion, signature et verre amical ! Venez découvrir Le Palais-Royal, hier et aujourd’hui publié aux Éditions du Patrimoine. Une visite au sein d’un Palais-Royal inconnu du grand public Marc Sanson nous conte l’histoire complexe de cet ensemble monumental confrontant les planches gravées des années 1831 avec l’actuel état des lieux, au travers des trois grandes institutions de la République qui les habitent : le Conseil d’État, le Conseil constitutionnel et la Comédie-Française. Marc Sanson est archiviste paléographe. Sa carrière professionnelle s’est partagée principalement entre le ministère chargé des départements et territoires d’outre-mer, le Secrétariat général du gouvernement et le Conseil d’État. Librairie Delamain 155 rue Saint-Honoré 75001 Paris Contact : https://www.librairie-delamain.com/agenda https://www.facebook.com/librairiedelamain https://www.facebook.com/librairiedelamain

Benjamin Gavaudo Détails Catégories d'Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Librairie Delamain Adresse 155 rue Saint-Honoré Ville Paris

