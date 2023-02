MARC ROUGE A QUITTE LE GROUPE THEATRE DU MARAIS, 11 février 2023, PARIS.

"Vous avez déjà eu envie de tout quitter pour recommencer?" "Que se passe t-il quand on quitte tout?" Marc l'a fait et en parle avec autodérision et humour. Marc a beaucoup oeuvré dans le monde du travail avant de…tout quitter (vraiment tout). Ancien recruteur, il a fait passer 3 500 entretiens, et a quelques conseils d'ailleurs à vous donner. Sur l'amour, il est moins affuté. Avec lui vous allez voyager! En groupe vous allez visiter le Colisée, vous inscrire dans un cours de Yoga un peu particulier, assister à une prise d'otage en direct et à d'autres situations absurdes mais bien réelles. Marc réhabilite la tradition du sketch avec un stand up moderne en dépeignant un monde absurde avec des personnages décalés. Spectacle à dominante drôle. Prix du public du festival "d'un Rire à l'autre" 2021 2 prix du Public au festival d'Arêche Beaufort 2022

THEATRE DU MARAIS PARIS 37, RUE VOLTA 75003

