Musée national des arts asiatiques – Guimet, le samedi 3 juillet à 17:15

L’exposition consacrée au photographe Marc Riboud (1923-2016) marque l’entrée de l’intégralité de son œuvre dans les collections du musée national des arts asiatiques – Guimet, conformément à son souhait. Figure éminente de la photographie, Marc Riboud a marqué la seconde moitié du XXe siècle par son regard profondément personnel sur le monde. Photographe plus que reporter, il laisse derrière lui plus de 50000 photographies (négatifs, diapositives et épreuves sur papier) où l’Asie domine. De l’immédiat après-guerre à la Chine atemporelle des monts Huang Shan, c’est à un parcours de plus de cinquante ans sur tous les continents, avec une place privilégiée pour l’Asie, qu’invite cette exposition rétrospective sur l’œuvre de Marc Riboud.

Musée national des arts asiatiques – Guimet 6 place d'Iéna 75016 Paris

2021-07-03T17:15:00 2021-07-03T23:30:00

