MARC RIBOT Ceramic Dog L’Aéronef, 11 décembre 2021, Lille.

MARC RIBOT Ceramic Dog

L’Aéronef, le samedi 11 décembre à 20:00

Marc Ribot est connu pour être : le guitariste qui accompagne Tom Waits depuis Rain Dogs, un électron libre dans le groupe The Lounge Lizards d’Evan Lurie ou encore, un artiste bouleversant aux côtés d’Elvis Costello. Il est aussi et surtout le fer de lance des groupes et projets de John Zorn. Sans oublier ses propres groupes (Rootless Cosmopolitans, le trio avec Henry Grimes ) ni le travail phénoménal qu’il livre en solo. Avec ses compagnons de route Shahzad Ismaily (Secret Chiefs 3, Will Oldham) et Ches Smith (Xiu Xiu, Secret Chiefs 3, Trevor Dunn’s Trio Convulsant), Marc Ribot livrait en 2018 l’album « YRU Still Here? » : from punk to funk to flamenco to surf to rock ‘n roll. Trois ans plus tard, voici Hope ! S’il est clair que Ribot y offre des instantanés détaillés de la vie en période de pandémie, la passion primordiale qui a ramené Ceramic Dog en studio au printemps 2020 est palpable sur chaque morceau. « Nous étions si heureux de jouer, d’enregistrer, de faire de la musique à nouveau » dit Marc Ribot. « Dans les temps futurs… quand les gens se retourneront vers l’année que nous venons de vivre, ils n’y croiront pas. Mais cet album en a été à la fois le témoin et notre corde de sauvetage. ». En ouverture : Théo Charaf. Quand il joue, Théo Charaf est traversé par les esprits de Mississippi John Hurt, Skip James, Blaze Foley ou tous ces folksingers des grands espaces cabossés par l’existence et la route.

17 € / 11 € / 5 €

Toujours attendu, Marc Ribot en trio : CERAMIC DOG !

