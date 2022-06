Marc O • Howard • Argent Ardent / Soirée BEST SUPERSONIC Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Marc O • Howard • Argent Ardent / Soirée BEST SUPERSONIC, 7 juin 2022, Paris. Le mardi 07 juin 2022

de 19h00 à 23h00

. gratuit

Présenté dans le premier numéro de Best, Marc O est le premier projet solo de Marc Olivier, musicien français expatrié au Royaume-Uni depuis trente ans. • MARC O Avec « L’Homme De L’Ombre », il signe son disque le plus personnel. Un disque acclamé par la presse musicale britannique, bien qu’entièrement chanté dans sa langue natale. Un ensemble de chansons qui combinent Rock N’ Roll, Glam, Punk et Nouvelle Chanson sur lequel on retrouve Sami Yaffa (New-York Dolls/Joan Jett), Dave Richmond (Serge Gainsbourg, Elton John), Christophe Deschamps (Jacques Dutronc/Pete Doherty), Danny Ray (Bo Diddley/MC5), Will Crewdson (Adam Ant) ou encore, Kath Guifford (Stereolab). • HOWARD Howard envoie un rock rempli d’orgue hammond, de fuzz et d’éléments électroniques ayant traversé les décennies. De Deep Purple à Wolfmother ou des Doors à Black Mountain, le trio parisien puise ses influences dans la grande histoire du rock transformant les anachronismes sonores en énergie communicative. Le trio vient de dévoiler un nouveau single « Bankable Sermon », extrait de leur prochain album à venir. • ARGENT ARDENT Grégoire Garrigues a un C.V bien rempli : après avoir joué avec Tav Falco, Asphalt Jungle, Chris Wilson ou Kim Fowley, il est maintenant le guitariste et compositeur d’Argent Ardent, entité punk 1977 comme on n’en fait plus… car on ne peut plus en faire. Chez lui suinte l’esprit rebelle des belles années punk. Pour les amateurs de high energy rock’n’roll ! SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

1 : Bastille (Paris) (304m) 91 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Contact : https://fb.me/e/2rVPKUa5w https://fb.me/e/2rVPKUa5w

Marc O • Howard • Argent Ardent / Soirée BEST

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu SUPERSONIC Adresse 9 Rue Biscornet Ville Paris lieuville SUPERSONIC Paris Departement Paris

SUPERSONIC Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Marc O • Howard • Argent Ardent / Soirée BEST SUPERSONIC 2022-06-07 was last modified: by Marc O • Howard • Argent Ardent / Soirée BEST SUPERSONIC SUPERSONIC 7 juin 2022 Paris SUPERSONIC Paris

Paris Paris