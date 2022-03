MARC MINELLI plays The KINKS !!! Bar jour de fête, 1 avril 2022, Albi.

MARC MINELLI plays The KINKS !!!

Bar jour de fête, le vendredi 1 avril à 22:00

En première partie Marc MINELLI jouera une grande partie de son magistral nouvel album : » SWEET HOME « , enregistré durant le confinement… …et ensuite , place aux merveilleuses mélodies de Ray DAVIS arrangées par Marc M. Extraits d’un récent interview paru sur Buzz On Web : Tu sors un nouvel album « Sweet home », peux-tu le présenter ? C’est arrivé à un moment où j’ai cherché à mettre un peu d’ordre dans mes archives, j’y ai retrouvé une tonne de trucs intéressants et me suis dit qu’en dépoussiérant un peu ou beaucoup il y avait là de quoi faire quelque chose. Toutes ces chansons m’étaient venues naturellement, les mélodies coulaient de source ainsi que les arrangements mais je n’avais pas forcément eu la technique ou le temps pour les développer… C’est aussi un moment qui a suivi un assez sérieux problème de santé, j’ai changé pas mal de choses, appris la sagesse, beaucoup réfléchi… Tu l’as fait où et avec qui ? Seul chez moi puis avec un type génial à Blois, Fred Gramage, qui travaille sur le même logiciel que moi et a tout mixé en studio, très vite, très bien… Le genre de gars à qui tu peux confier ton projet sans jamais craindre d’être trahi, à la limite tu n’as même pas besoin d’être là, les bases sont délimitées et respectées dès la première séance! … J’ai bossé également, et bosse toujours, de cette même façon avec mon ami Florent Barbier (Ex Roadrunners Ndlr), un genre de ping pong via wetransfer, le projet sortira un de ces jours… Pourquoi ce titre « Sweet home » ? C’est lié aux confinements, et à force de passer sa vie dans les transports et dormir à l’hôtel on finit par apprécier follement le temps passé chez soi, et c’est ce que j’ai ressenti à cette période. De quoi parlent tes textes ? Pour beaucoup de ce qu’est devenu le monde, qui n’était pas parfait loin de là mais où on avait quelques possibilités… Pour être concret je dirais que dans les 80’s tu organisais une soirée à Marseille par exemple, et en un après-midi avec le bouche à oreille, sans portable et avec 3 affiches tu faisais venir 400 personnes qui ne rechignaient pas à filer 15 balles, c’est du vécu. On s’habillait avec des fripes mais de manière assez classe, on ne bouffait pas au fastfood, un café dans un gobelet carton chez Starbucks aurait été le comble du mauvais goût, tu pouvais aussi trouver un petit job vite fait en cas de besoin et tu n’avais pas besoin de remplir des formulaires électroniques pour tout et tout le temps. Quoi d’autre? … Il me faudrait l’équivalent d’un dictionnaire pour décrire tout ce qui était bien et qu’on ne pourrait plus vivre maintenant, ces saloperies d’écoles de commerce et la politique ont gagné, l’air ne sera plus respirable dans très peu de temps, on change les équipes qui gagnent, on tue les vocations, magnifique, quelle belle victoire… La poésie? L’idéalisme? L’érudition? Le rêve? La saine séduction?…. A l’heure qu’il est remplir des cases dans un profil et te vendre sur le net juste pour te faire des amis ou trouver un job, sans personne à qui parler? … C’est no way pour moi. Tu fais beaucoup de concerts « tribute » à des artistes, est ce que tu vas continuer et pour quel artiste ? C’est une forme de spectacle que j’avais inaugurée avec Dominic Sonic, nous avions repris une vingtaine de chansons de T Rex et nous étions vraiment éclatés. Puis Bowie est parti et je me suis dit que malgré l’appréhension de ne pas y arriver il fallait quand même que je fasse quelque chose, et à force de travail ça a marché. Ce ne sont pas vraiment des « tributes », plutôt des « portraits », c’est un concert de Marc Minelli à base de titres d’un artiste dont je m’approprie les chansons, il y a une notion d’hommage bien sûr, mais pas d’imitation ou de recherche du même style, je m’attache aux mots et à la mélodie, à la chanson, et c’est moi, point barre. Je vais continuer car j’y apprend beaucoup et j’ai l’impression de n’avoir jamais si bien chanté, en grande partie bien sûr parce que les chansons sont exceptionnelles. J’ai un ami au Havre qui tient un endroit, le Bistrot, où je suis en résidence à raison d’une fois par mois, c’est parti de là et d’un pari: – Un artiste différent chaque mois, c’était la donne! Alors…. Bowie, Lou Reed, Iggy, Kinks, Tom Waits, Clash, Willy de Ville, T Rex, Gainsbourg, Dylan…. Tout ce que j’aime, quoi! …. [https://www.facebook.com/marc.minelli.7](https://www.facebook.com/marc.minelli.7) [https://marcminelli.bandcamp.com/album/sweet-home](https://marcminelli.bandcamp.com/album/sweet-home)

Concerts les vendredis de 22h00 à minuit Entrée 6€

Bar jour de fête 61 Boulevard Soult Albi Albi Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-01T22:00:00 2022-04-01T23:59:00