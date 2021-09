Marc Méan solo AMR / Sud des Alpes, 2 octobre 2021, Genève.

Marc Méan solo

AMR / Sud des Alpes, le samedi 2 octobre à 20:30

« Le nouveau projet solo de Marc Méan, c’est le bruit du monde, les brumes éclairées d’un paysage perdu, poésie tourmentée, aiguisée par un conflit jamais résolu, porteurs de mirages, de faux semblants, ce sont les échos étouffés de cette immense forêt boréale. Le bruit, l’électronique lo-fi et l’ambient poussiéreuse se condensent en un nuage sonore aux allusions diverses. Marc Méan mêle l’électronique à l’acoustique et cartographie le calme et l’agitation dans leurs états extrêmes et de la manière la plus exaltante possible. » Marc Méan, piano, électronique

20 francs (plein tarif) 15 francs (membres, ADEM, JCB, AVS, AC, AI, étudiants) 12 francs (carte 20 ans)

Saison 21-22

AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève Grottes et Saint-Gervais



