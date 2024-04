Marc Lonchampt Quartet Salle TIVOLI, 2 rue Franklin Roosevelt, 45203 MONTARGIS Montargis, jeudi 25 avril 2024.

Marc Lonchampt Quartet Concert Marc Lonchampt Quartet au Tivoli de Montargis Jeudi 25 avril, 20h00 Salle TIVOLI, 2 rue Franklin Roosevelt, 45203 MONTARGIS Tarif : 15€ – Gratuit – 18ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-25T20:00:00+02:00 – 2024-04-25T22:00:00+02:00

Fin : 2024-04-25T20:00:00+02:00 – 2024-04-25T22:00:00+02:00

Le guitariste Marc Lonchampt, qui a choisi le Gâtinais

pour s’y installer, présentera son 20°album « From The Heart »

le 25 avril prochain au Tivoli de Montargis, avec son quartet :

Jerry Léonide (piano), Françis Arnaud (batterie) et Youenn Audran (bass).

Réservations : www.1001fetes.net

Salle TIVOLI, 2 rue Franklin Roosevelt, 45203 MONTARGIS 45203 MONTARGIS Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.1001fetes.net »}] [{« link »: « http://www.1001fetes.net »}]

Marc Lonchampt Jazz

Marc Lonchampt