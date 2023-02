MARC LAVOINE – TOURNEE AUDITORIUM PARIS Catégories d’Évènement: Paris

MARC LAVOINE – TOURNEE AUDITORIUM. Un spectacle à la date du 2023-02-11 à 20:30 (2023-02-09 au ). Tarif : 39.0 à 59.0 euros. LE TOBOGGAN (1-R-20-6692 /3-R-20-6694) présente: ce spectacle. « Passe le temps, et de temps en temps, c'est le temps perdu, qui prend le dessus »Marc Lavoine fait partie de ces « courageux, de ceux qui sont restés dedans, les résistants magnifiques » – il est de ces artistes qui n'ont jamais renoncé à leur part d'enfance, à leurs rêves premiers. Cette thématique de l'enfance traverse l'ensemble de son dernier album : Adulte jamais. Dans ce quatorzième album, le chanteur dénonce les fausses certitudes du monde des adultes, examine la légèreté, la peine et – territoire Lavoine oblige – le thème amoureux émerge dans plusieurs morceaux (Le train, Cœur d'occasion, …). Après presque quarante ans de carrière, il sait toujours aussi bien jouer des cassures de sa superbe voix grave et du contraste qu'elle offre avec ses mots emplis de poésie.ACCES PMR: 04.72.93.30.14 AUDITORIUM PARIS Place de l'Hermitage Pas-de-Calais

