Marc Lavoine, 10 novembre 2022

Marc Lavoine

2022-11-10 20:30:00 – 2022-11-10

Adulte jamais est le quatorzième album de Marc Lavoine, si l’on compte Les Souliers rouges, un conte musical créé en 2016 avec Arthur H et Coeur de Pirate. « J’y tiens, parce que toute création est une aventure humaine et collective, une somme de hasards ».Hybride et élégant, Adulte jamais doit beaucoup à la scène, lieu de croisements intenses, qui fut celui de la rencontre avec Darko (David Faisques), guitariste emprunté à Julien Doré, et aujourd’hui compositeur de huit des douze chansons qui bâtissent l’album. Pour les quatre restants, l’auteur, Marc Lavoine a fait appel à Johan Czerneski, fondateur du groupe rock A24-13.

