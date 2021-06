Rognes Carrières de Rognes Bouches-du-Rhône, Rognes MARC KIRAGOSSIAN Carrières de Rognes Rognes Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Carrières de Rognes, le vendredi 23 juillet à 21:30

RESERVATIONS AUPRES DE L’OFFICE DE TOURISME : 04.42.50.13.36 C’est en écoutant le concerto n°2 pour piano et orchestre de Serge Rachmaninoff, qu’à l’âge de 24 ans Marc Kiragossian, Rognen depuis quelques années, s’est pris de passion pour cet instrument et son répertoire. Après avoir intégré le conservatoire il travaille le répertoire de l’époque baroque, classique, romantique et contemporaine et se produit en récital solo, en musique de chambre et avec orchestre à de nombreuses reprises. Actuellement il prépare le concours international des grands amateurs de piano de Paris. PROGRAMME : Nocturne n°20 CHOPIN Fantaisie impromptu CHOPIN Nocturne n°13 CHOPIN Consolation n°3 LISZT Ballade n°1 opus 23 CHOPIN Impromptu n°3 opus 90 SCHUBERT Intermezzo n° opus 118 BRAHMS Vallée d’Obermann LISZT Rêve d’Amour LISZT Asturias ALBENIZ Clair de lune DEBUSSY Moment musical n°4 opus 16 RACHMANINOFF

8 / 5€

2021-07-23T21:30:00 2021-07-23T23:00:00

