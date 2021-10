Marc Jolivet “Vaccin 100% efficace” Neuillay-les-Bois Villedieu-sur-Indre, 3 décembre 2021, Neuillay-les-BoisVilledieu-sur-Indre.

Marc Jolivet “Vaccin 100% efficace” 2021-12-03 20:30:00 20:30:00 – 2021-12-03

Neuillay-les-Bois Indre Neuillay-les-Bois1 rue Jean Jaurès Villedieu-sur-Indre Indre

Villedieu-sur-Indre La communauté de communes Val de l’indre-Brenne vous propose sa soirée de l’humour avec Marc Jolivet. Il revient sur scène avec un tout nouveau spectacle au bon goût de vaccin, de musique, d’actualité et de fête. A travers un spectacle évolutif en fonction des mesures gouvernementales, il favorise l’immunité collective grâce au rire et au partage.Que se passera–t-il pendant ce CDI (confinement à durée indéterminée) proposé aux spectateurs ? Osera-t-il encore faire de l’humour au second degré ? Roselyne Bachelot et Emmanuel Macron reconnaîtront-ils la pénibilité du métier d’humoriste ? Comme à son habitude, Marc Jolivet ironisera-t-il sur la politique locale et globale ? Imitera-t-il Guy Bedos ? Osera-t-il se présenter à la Présidentielle de 2022 ?

Vous le saurez en venant faire la fête !

Soirée de l’humour avec Marc Jolivet. Il ne baisse pas les bras devant la pandémie mais au contraire les ouvre grands vers le futur avec un tout nouveau spectacle : Que la fête recommence !

s.courcelles@valdelindre.com http://www.valdleindrebrenne.com/

