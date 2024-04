Marc Chiassai et Frédéric Genuist (peinture et sculpture) Salle des expostions de la gare Houlgate, samedi 27 avril 2024.

Vendredi

Les recherches sur la couleur et le mouvement de Frédéric Génuist font écho à la simplicité austère des sculptures de Marc Chiassai. Découvrez leurs univers tout en couleur et légèreté, sur le thème de l’abstraction de la figuration !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 14:00:00

fin : 2024-05-12 18:00:00

Salle des expostions de la gare Boulevard Louis Pillu

Houlgate 14510 Calvados Normandie houlgate@ncpa-tourisme.fr

