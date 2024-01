Marc-Antoine Perrio // La Petite Halle La Petite Halle Paris, jeudi 29 février 2024.

Le jeudi 29 février 2024

de 20h00 à 23h00

.Public adultes. gratuit

Marc-Antoine Perrio – Release Party « Escapist: heal, till you live forever »

Entrée libre

Marc-Antoine Perrio est un producteur, compositeur et auteur multi-facettes. Venant d’une formation classique et jazz, qui l’initie dès son plus jeune âge à la guitare et à la composition, Marc-Antoine apprend très vite à écrire pour divers instruments et formations. Ayant joué au côté de plusieurs musiciens de la scène francophone, comme internationale ( Ichon, Pink Siifu, Aaron Parks, Daniel Auteuil, Enzo Carniel etc ), Marc-Antoine ne perd pas de vue son propre chemin musical, et réalise des opus forts de toutes ses rencontres.

Sorti le 24 novembre dernier, le premier album de Marc-Antoine Perrio intitulé « Escapist: heal, till you live forever » se dessine comme une exploration.

Explorateur de scènes et d’émotions, Marc-Antoine fait vibrer des images sonores à la fois contemplatives et adressées à l’intime et au secret. C’est dans ces lumières mystérieuses que l’on traverse les sonorités classiques, une pop contemporaine aux harmonie chaleureuses, le R&B et le jazz et patiné de grains, accidenté parfois comme pour mieux nous faire ressentir que tout ces titres sont issues d’une longue histoire.

AU PROGRAMME :

Première partie :

– Adrien Pallot (modulaire et électronique)

– Pierre Piezanowski (guitare+fx)

RELEASE PARTY :

– Marc-Antoine Perrio

– Enzo Carniel (piano / synth)

– Nicolas Charlier (batterie)

– Paul de Rémusat (sax Alto & Soprano + fx)

Un aperçu ?

La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (121m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (121m)

Vélib -> Cité de la Musique (19.63m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://fb.me/e/3sb8ZIVt1 https://fb.me/e/3sb8ZIVt1

