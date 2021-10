Montreuil La Marbrerie île de France, Montreuil MARB’RETRO : THE BOGEYMAN & AKYKI (DJ SETS) La Marbrerie Montreuil Catégories d’évènement: île de France

Le vendredi 1 octobre 2021

DJ sets, happy hour et cantine savoureuse pour le début de soirée du vendredi 1er octobre The Bogeyman a fait ses armes à Londres les trois dernières années, mais ce passionné d’analogique et de vinyle revient à Paris pour proposer une musique pointue et sans compromis. Akyki, quant à lui, est un jeune artiste français éclectique qui se plait dans l’expérimentation sonore. Il aime passer d’un genre à l’autre sans trop délimiter les styles. Fanatique de Sound Design, il se passionne de synthétiseurs en tout genre. Sa musique est basé sur deux axes: le groove et le design sonore. Concerts -> Électronique La Marbrerie 21 Rue Alexis Lepere Montreuil 93100

9 : Mairie de Montreuil (224m) 9 : Croix de Chavaux (764m)

