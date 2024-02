Marbré invites Amaliah & Lyss @ DJOON Djoon Paris, vendredi 29 mars 2024.

MARBRÉ INVITES AMALIAH & LYSS

Après 4 années de fêtes conviviales, décomplexées et sans frontières, la recette Marbré reste inamovible : faire découvrir les talents locaux et internationaux d’aujourd’hui et de demain au sein des musiques électroniques.

Après avoir invité Hugo LX, Lola Haro, Moxie, Wallace, Lea Lisa ou plus récemment O’Flynn & Marcel Vogel, nous avons décidé de marquer le coup pour le début de notre 5ème année d’existence et d’inviter deux artistes contemporaines qui nous sont chères : l’inspirante pépite britannique en pleine explosion depuis 2023, Amaliah, boss du label Borne Fruits et l’éclectique selector parisienne montante, Lyss, dans la mythique antre du 22 Boulevard Vincent Auriol, le Djoon, le vendredi 29 mars !

Marbré invites Amaliah & Lyss @ DJOON