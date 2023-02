Découverte de la marbrerie et de la taille de pierre MARBRE DECORS Troyes Catégories d’Évènement: Aube

Découverte de la marbrerie et de la taille de pierre MARBRE DECORS, 1 avril 2023, Troyes. Découverte de la marbrerie et de la taille de pierre 1 et 2 avril MARBRE DECORS Nous ouvrons nos ateliers aux petits et aux plus grands pour venir découvrir notre métier par le biais d’animation de taille de pierre et d’exposition de produits finis et de matières premières.

Nous vous proposons de découvrir toutes les étapes de notre métier, de l’étude de votre projet à sa mise en place, en passant par sa conception assistée par ordinateur, son usinage puis sa finition manuelle.

Vous pourrez aussi découvrir une exposition sur nos principales réalisations de la plus petite aux plus préstigieuses. MARBRE DECORS 10 RUE AMAND PORON Troyes 10000 Aube Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T08:00:00+00:00 – 2023-04-02T16:00:00+00:00

