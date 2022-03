MarboZik : concert Nico Sarro + SAM Marboz Marboz Catégories d’évènement: Ain

Marboz Ain Marboz EUR 5 5 Présent dans l’édition 2021 de The Voice, Nico Sarro sera en concert avec sa nouvelle formation à Marboz de 19 à 21 heures. comitedesfetesdemarboz@gmail.com +33 7 67 23 09 05 Parking de la salle des fêtes 82 place de la salle des fêtes Marboz

