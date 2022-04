MARBI’GOURMANDE (MARCHE GOURMANDE) Marbache Marbache Catégories d’évènement: Marbache

Dimanche 22 mai 2022

MARBACHE – 54820 Parcours forestier de 10 km

5 étapes gourmandes

Départ à partir de 10h30

Centre socioculturel – Voie de Liverdun

Marbache (54820) Tarifs : 35 €/adulte, 15€ (- de 12ans) , gratuit (- de 5 ans) Date limite d’inscription : 9 mai +33 6 15 16 25 07 comite des fêtes

Marbache

