CONCERT ANNUEL DE L’HARMONIE DE MARBACHE, 7 mai 2023, Marbache.

Concert de l’orchestre d’Harmonie de Marbache. Au programme : Oeuvres originales pour orchestre à vent, Musique de film, du jazz-rock.. Tout public

Dimanche 2023-05-07 à 16:30:00 ; fin : 2023-05-07 18:00:00. 0 EUR.

Marbache 54820 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Concert of the Harmony orchestra of Marbache. On the program: Original works for wind band, film music, jazz-rock.

Concierto de la Orquesta Marbache Harmony. En el programa: obras originales para banda de viento, música de cine, jazz-rock.

Konzert des Blasorchesters von Marbache. Auf dem Programm stehen Originalwerke für Blasorchester, Filmmusik, Jazz-Rock.

