Aube Maraye-en-Othe . Mercredi 29 mars, samedi 1er et dimanche 2 avril : MARAYE EN OTHE – Journées Européennes des Métiers d’Art. Le Nid de créateurs, tiers-lieu de l’artisanat en milieu rural, ouvrira ses portes pour les Journées européennes des métiers d’art (Jema), mercredi 29 mars de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, ainsi que les samedis 1er et dimanche 2 avril de 10 h à 19 h, sans interruption. Plusieurs artisans seront présents à cette occasion : Clotilde, artisan vannier (La Vannerie d’Othe), Benoît, artisan potier (Les Chopes de Ben), Cyrielle, spécialiste des fleurs séchées (Au Renard fleuri) et Adeline, qui conçoit des créations en papier et spécialiste de l’éco-vannerie (Adèle Soline).

Rendez-vous à l’école de Maraye-en-Othe, derrière la mairie, à Maraye-en-Othe. Renseignements au 06 18 77 27 18. niddecreateurs@yahoo.com +33 6 18 77 27 18 Maraye-en-Othe

