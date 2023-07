BALADES AU FIL DES RUES : MARAUSSAN Maraussan, 21 juillet 2023, Maraussan.

Maraussan,Hérault

Découvrez les huit villages de La Domitienne, accompagnés par Anaïs et dégustez les vins des producteurs du label Vignobles & Découvertes.

Maraussan : la Révolte des vignerons

Dégustation de vins du Domaine Terres d’Armelle.

Maraussan 34370 Hérault Occitanie



Discover the eight villages of La Domitienne, accompanied by Anaïs, and taste the wines of Vignobles & Découvertes label producers.

Maraussan: the Winegrowers’ Revolt

Wine tasting at Domaine Terres d’Armelle

Descubra los ocho pueblos de La Domitienne, acompañado por Anaïs, y deguste los vinos de los productores del sello Vignobles & Découvertes.

Maraussan: la rebelión de los viticultores

Degustación de vinos en el Domaine Terres d’Armelle

Entdecken Sie die acht Dörfer von La Domitienne, begleitet von Anaïs, und probieren Sie die Weine der Produzenten des Labels Vignobles & Découvertes.

Maraussan: Die Revolte der Winzer

Weinprobe der Domaine Terres d’Armelle

