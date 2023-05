LES NUITS DE PERDIGUIER, 16 juin 2023, Maraussan.

« Pour Jennifer Haywood, vivre c’est chanter ! »

Chanteuse d’inclination, de conviction, de passion et de combat, elle est sensibilisée très tôt par la beauté, l’harmonie et les sons. Pourtant rien n’indique alors que Jennifer se dirigerait vers la musique noire puisque son univers d’enfant est la musique classique. C’est à l’âge de 20 ans qu’elle marque un réel intérêt pour la musique noire..

« For Jennifer Haywood, living is singing! »

A singer of inclination, conviction, passion and struggle, she was sensitized at an early age to beauty, harmony and sound. However, nothing indicates that Jennifer would go towards black music since her childhood universe is classical music. It is at the age of 20 years that she marks a real interest for the black music.

« Para Jennifer Haywood, ¡vivir es cantar!

Cantante por inclinación, convicción, pasión y lucha, fue sensibilizada a la belleza, la armonía y el sonido desde una edad temprana. Sin embargo, nada indicaba que Jennifer se dedicaría a la música negra, ya que su universo infantil era la música clásica. Fue a los 20 años cuando mostró un verdadero interés por la música negra.

« Für Jennifer Haywood bedeutet Leben Singen! »

Als Sängerin aus Neigung, Überzeugung, Leidenschaft und Kampf wurde sie schon früh für Schönheit, Harmonie und Klänge sensibilisiert. Nichts deutet jedoch darauf hin, dass Jennifer sich der schwarzen Musik zuwenden würde, da ihre Kindheit der klassischen Musik gewidmet war. Erst im Alter von 20 Jahren entwickelte sie ein echtes Interesse an schwarzer Musik.

