VIN ET GUITARE 235 Avenue Jean Jaurès, 20 mai 2023, Maraussan.

Nous vous proposons de venir partager, autour d’un verre de vin et d’une restauration simple mais chaleureuse, un moment de détente accompagné d’une musique de qualité..

2023-05-20

235 Avenue Jean Jaurès

Maraussan 34370 Hérault Occitanie



We invite you to come and share, around a glass of wine and a simple but warm meal, a moment of relaxation accompanied by quality music.

Le invitamos a venir y compartir una copa de vino y una comida sencilla pero caliente, un momento de relajación acompañado de música de calidad.

Wir laden Sie ein, bei einem Glas Wein und einfachen, aber herzlichen Speisen einen Moment der Entspannung zu genießen, begleitet von hochwertiger Musik.

