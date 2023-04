IMAGINE, 28 avril 2023, Maraussan.

Guy Mollard fait éclater dans ses oeuvres les couleurs intenses de sa Méditerranée natale. L’impression prime sur le dessin.

Mia Bruyninckx travaille la technique de l’eau forte, créant des oeuvres uniques et singulières, allant du monotype à la série limitée.

Hélène Granier Donnadieu travaille sur la couleur, le geste. Entre figuration et abstraction, l’artiste suggère des paysages, des atmosphèr.

2023-04-28 à ; fin : 2023-05-26 . EUR.

Maraussan 34370 Hérault Occitanie



Guy Mollard brings out the intense colors of his native Mediterranean in his works. The impression takes precedence over the drawing.

Mia Bruyninckx works with the technique of etching, creating unique and singular works, from monotypes to limited series.

Hélène Granier Donnadieu works on the color, the gesture. Between figuration and abstraction, the artist suggests landscapes, atmospheres, and emotions

Guy Mollard plasma en sus obras los intensos colores de su Mediterráneo natal. La impresión prima sobre el dibujo.

Mia Bruyninckx trabaja con el aguafuerte, creando obras únicas y singulares, desde monotipos a series limitadas.

Hélène Granier Donnadieu trabaja el color y el gesto. Entre la figuración y la abstracción, la artista sugiere paisajes, atmósferas y emociones

Guy Mollard lässt in seinen Werken die intensiven Farben seiner mediterranen Heimat explodieren. Der Eindruck hat Vorrang vor der Zeichnung.

Mia Bruyninckx arbeitet mit der Technik der Radierung und schafft einzigartige und einzigartige Werke, die von Monotypien bis zu limitierten Serien reichen.

Hélène Granier Donnadieu arbeitet mit der Farbe und der Geste. Zwischen Figuration und Abstraktion suggeriert die Künstlerin Landschaften, Atmosphären, Bilder, Bilder und Texte

