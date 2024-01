SEMI-MARATHON DE MARAUSSAN Maraussan, dimanche 25 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-25 07:30:00

fin : 2024-02-25 12:30:00

Le semi-marathon de Maraussan aura lieu le dimanche 25 février 2024 et proposera un parcours de 21,1 km avec un dénivelé positif de 170 mètres. Situé à seulement 8 km de Béziers et à 35 km de Narbonne, cet événement permettra aux participants de découvrir le Pays d’Oc en courant de Maraussan à Cazouls, sur un parcours en aller-retour, que ce soit individuellement ou en relais de 2 coureurs.

Programme de la matinée :

7h30 à 9h00 Retrait des dossards

Le jour même de l’épreuve, à la salle Esprit Gare. Les coureurs qui ne l’auront pas fourni lors de leur inscription devront présenter un certificat médical ou leur licence d’athlétisme ou triathlon.

9h30 Départ devant la salle Esprit Gare à Maraussan

Navette pour les relayeurs, garderie d’enfant sur demande préalable, parking suivre les indications des bénévoles.

10h45 Arrivée des coureurs devant la salle Esprit Gare à Maraussan

Douches à la salle Arcas et ostéo à disposition.

12h30 Remise des récompenses

Pour tous 1 cadeau souvenir + 1 bouteille + 1 rose pour les dames

Médaille pour les 3 premiers de chaque catégorie

Certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition est requis.

Ouverte à tous, licenciés ou non.

Aucune inscriptions sur place.

Un repas convivial sur réservation (15€, appelez Noëlle au 06 59 10 72 33)

EUR.

Place Marcel Barrère

Maraussan 34370 Hérault Occitanie



