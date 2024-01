25ÈME SEMI-MARATHON DE MARAUSSAN Maraussan, dimanche 25 février 2024.

25ÈME SEMI-MARATHON DE MARAUSSAN Maraussan Hérault

Début : 2024-02-25 07:30:00

fin : 2024-02-25 13:30:00

Courir c’est dans notre nature !

Voici la 25ème édition du Semi-marathon de Maraussan.

Organisée par l’Office Municipal des Sports de Maraussan, avec le concours des Villes de Maraussan et de Cazouls les Béziers, de la Communauté de Communes de La Domitienne, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, cette épreuve peut se réaliser en individuel, pour les coureurs âgés de 18 ans et plus, sur 25 km, ou en relais de deux, pour les coureurs âgés de 16 ans et plus, sur 11,3 km et 9,8 km.

Possibilité de repas sur place avec réservation. 300 coureurs attendus.

Horaires :

De 7h30 à 9h00 Retrait des dossards

9h30 Départ du Semi-Marathon Navette pour les relayeurs

12h30 Remise des Prix au Car Podium d’Hérault Sport

.

Salle municipale Esprit Gare

Place Marcel Barrère

Maraussan 34370 Hérault Occitanie



