Maraudage au Marais Marais de Rostu 44420 Mesquer Mesquer, mercredi 3 juillet 2024.

Maraudage au Marais Maryline sera présente au marais de Rostu et viendra à la rencontre des promeneurs. Elle leur parlera de la faune et de la flore de ce milieu fragile façonné par l’homme : quels sont ces oiseaux a… Mercredi 3 juillet, 10h00 Marais de Rostu 44420 Mesquer Entrée libre: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-03T10:00:00+02:00 – 2024-07-03T12:00:00+02:00

Fin : 2024-07-03T10:00:00+02:00 – 2024-07-03T12:00:00+02:00

Maryline sera présente au marais de Rostu et viendra à la rencontre des promeneurs. Elle leur parlera de la faune et de la flore de ce milieu fragile façonné par l’homme : quels sont ces oiseaux aperçus au-dessus des salines ? Quelles espèces sont présentes ici ? Quel est leur habitat, leur régime alimentaire ? Venez découvrir ce site qui saura vous émerveiller par sa beauté.

Gratuit et sans réservation

Financeurs : Cap Atlantique La Baule Guérande Agglo, Life Sallina

Marais de Rostu 44420 Mesquer Marais de Rostu 44420 Mesquer Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 45 35 96 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpie-loireoceane.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.cpie-loireoceane.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/maraudage-au-marais-mesquer.html »}]

NATURE Y|CPIE|MARAUDAGEAUMARAIS