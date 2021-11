La Richardais La Richardais Ille-et-Vilaine, La Richardais Maratuche ! Avec Les Tuche 4 en avant-première ! La Richardais La Richardais Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

La Richardais

Maratuche ! Avec Les Tuche 4 en avant-première ! La Richardais, 5 décembre 2021, La Richardais. Maratuche ! Avec Les Tuche 4 en avant-première ! Émeraude cinéma La Richardais 2 Rue des Villes Billy La Richardais

2021-12-05 11:00:00 – 2021-12-05 Émeraude cinéma La Richardais 2 Rue des Villes Billy

La Richardais Ille-et-Vilaine Émeraude Cinéma La Richardais vous invite pour un MARATUCHE dimanche 5 décembre à partir de 11h ! Tu peux voir 1 film Tuche mais pas 4

Tu peux voir 2 films Tuche mais pas 4

Tu peux voir 3 films Tuche mais pas 4

Tu peux voir 4 films Tuche mais pas 4 Ah bah si tu peux en fait ! Au programme des festivités :

11h : LES TUCHE

(temps de pause de 13h à 14h30)

14h30 : LES TUCHE 2 – LE RÊVE AMÉRICAIN

16h30 : LES TUCHE 3

