MARATON PHOTO OI72 2022 Le Mans, 7 mai 2022, Le Mans.

MARATON PHOTO OI72 2022 Le Mans

2022-05-07 09:15:00 – 2022-05-07 18:00:00

Le Mans Sarthe

3 5 EUR Le marathon photo aura lieu dans les locaux du club et permettra à tous les photographes qui le souhaitent de venir jouer le jeu du défi photo avec un thème et un temps imposés. Un jury composé de professionnels de la photographie portera un regard sur vos travaux et déterminera le ou les vainqueurs des nombreux lots !

Quand Objectif Image Sarthe fait son marathon.

objectif.image.72@gmail.com +33 6 82 67 46 67 http://oi72.fr/

Le marathon photo aura lieu dans les locaux du club et permettra à tous les photographes qui le souhaitent de venir jouer le jeu du défi photo avec un thème et un temps imposés. Un jury composé de professionnels de la photographie portera un regard sur vos travaux et déterminera le ou les vainqueurs des nombreux lots !

Le Mans

dernière mise à jour : 2022-04-18 par